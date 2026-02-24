شريان مروري جديد.. أربيل تقترب من إنجاز "تقاطع كسنزان" الاستراتيجي قبل موعده المحدد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- مع انحسار موسم الأمطار، استأنفت الفرق الهندسية والفنية أعمالها بوتيرة متسارعة لإنجاز "تقاطع كسنزان" الاستراتيجي في العاصمة أربيل.

ورغم أن الهطولات المطرية تسببت بتأخير طفيف عن الخطة الأولية التي كانت تستهدف إنجاز معظم المراحل قبل حلول عيد الفطر، إلا أن تكثيف ساعات العمل سيثمر عن إتمام المشروع بالكامل أواخر شهر أيار/مايو المقبل، وهو ما يسبق الموعد النهائي المحدد له سلفاً.

يُعد تقاطع كسنزان بمثابة الرئة المرورية التي ستربط طريق "أربيل - كويه" السريع بطريق "أربيل - گۆمەسپان" المزدوج.

ويشكل هذا التقاطع مكملاً حيوياً للطريقين، إذ صُمم لضمان انسيابية عالية لحركة المركبات في جميع الاتجاهات دون الحاجة للتوقف.

وحول التفاصيل الهندسية للمشروع الذي تنفذه شركة "أوزان"، يوضح مدير المشروع، المهندس كيفي حسين قائلاً: "يتضمن التقاطع تصميماً متطوراً يشتمل على جسر علوي يربط المسار الأيمن باليسار لتسهيل الاستدارة، إلى جانب جسر سفلي يتيح للسائقين المرور بانسيابية تامة ودون توقف على الخط الرئيسي الرابط بين أربيل-گۆمەسپان وأربيل-كويه".

رؤية حكومية لإنهاء "طرق الموت"

يأتي هذا الإنجاز ضمن خطة أعلنتها حكومة إقليم كوردستان خلال العامين الماضيين، تتضمن ثلاثة مشاريع استراتيجية في قطاع الطرق في هذه المنطقة.

وقد تم بالفعل إنجاز طريق (أربيل - گۆمەسپان) المزدوج الذي نفذته "مجموعة هيمن"، والذي يتصل عبر هذا التقاطع بمركز العاصمة أربيل.

وفي الوقت ذاته، تتواصل الأعمال بالتوازي لإتمام طريق (أربيل - كويه) المزدوج، بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية وتأمين سلامة المسافرين.

صوت المواطن: من معاناة الساعات إلى دقائق معدودة

التحول الجذري في البنية التحتية للمنطقة انعكس فوراً على راحة المواطنين الذين عانوا لسنوات من الحوادث المرورية والازدحامات الخانقة.

يستذكر الأستاذ عبد الخالق خضر المعاناة السابقة قائلاً: "نسلك هذا الطريق منذ 15 عاماً، لقد شهدنا فيه حوادث وكوارث مؤلمة، وكثيراً ما كنا نرى ضحايا الحوادث بأعيننا. لكن اليوم، ولله الحمد، الفرق شاسع جداً، وما نراه من تطور يفوق الوصف".

أما المواطن زانا غواس، فيشير إلى الفارق الزمني الكبير: "في السابق، كان الوصول إلى أربيل يستغرق 40 دقيقة في الأيام العادية، وتصل المعاناة إلى 6 ساعات من الوقوف في الازدحامات خلال مناسبات مثل أعياد نوروز.

اليوم، بفضل هذا الطريق الممتاز، تقلصت المدة إلى نحو 10 دقائق فقط. نشد على أيدي القائمين على العمل ونأمل سرعة إنجاز طريق كويه أيضاً".

من جانبه، أشاد رجل الدين، رسول شيخ ماموندي، بجهود العاملين في المشروع، معتبراً أن "ما تم إنجازه هو عمل رائع يحمي أرواح الناس"، مضيفاً أن اكتمال هذه الطرق سيجعل من أربيل ومداخلها "أجمل وأكثر تطوراً بكثير".

لمسة جمالية وحضارية

عند إضاءة إشارات الافتتاح إيذاناً ببدء الخدمة، لن يكون تقاطع كسنزان مجرد مسار لمرور العجلات، بل سيصبح واحداً من أكثر التقاطعات حداثة وتطوراً في الإقليم، ليضفي لمسة حضارية وجمالية على مدخل العاصمة، مؤكداً التزام الشركات المحلية بتنفيذ كبرى المشاريع بمواصفات عالمية وبأوقات قياسية.

تقرير : هوشمند صادق – كوردستان24 – اربيل