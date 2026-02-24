عراقجي قبل جلسة جديدة من المفاوضات مع واشنطن: لدينا فرصة تاريخية للتوصل لاتفاقٍ غير مسبوق

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء قبل جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة الخميس، أن هناك "فرصة تاريخية" للتوصل الى "اتفاق غير مسبوق" بين الجانبين.

وكتب عراقجي على منصة اكس "لدينا فرصة تاريخية للتوصل الى اتفاق غير مسبوق يبدد المخاوف المشتركة ويلبي المصالح المشتركة"، مضيفا أن "الاتفاق في متناولنا إذا أعطيت الأولوية للدبلوماسية".

وشدد على أن طهران تستعد للجولة المقبلة "بتصميم على تحقيق اتفاق عادل ومنصف، في أقرب وقت ممكن".

ومن المقرّر أن تعقد طهران وواشنطن جولة مفاوضات الخميس في جنيف، ستكون الثالثة منذ استئناف المحادثات في هذا الشهر.

وستُعقد المحادثات على خلفية انتشار عسكري أميركي كثيف في المنطقة وعلى وقع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وسبق أن شدّدت طهران مرارا على أنها سترد بحزم على أي هجوم، وقالت الخارجية الإيرانية الإثنين إن أي ضربة، حتى لو كانت محدودة، ستُعتبر عملا "عدوانيا".

في منشوره، قال عراقجي "لن تسعى إيران أبدا إلى صنع أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف"، لكنه شدّد على "عدم التخلي أبدا عن حقنا في التمتع بفوائد التكنولوجيا النووية السلمية لشعبنا".

وتابع عراقجي "لقد أثبتنا أننا لن ندخر جهدا في سبيل صون سيادتنا. وسنُظهر الشجاعة نفسها على طاولة المفاوضات، حيث سنسعى جاهدين لتحقيق حل سلمي لأي نزاع".

وأجرت طهران وواشنطن خمس جولات تفاوضية حول البرنامج النووي لطهران العام الماضي، لكن تلك المفاوضات أوقفها هجوم غير مسبوق شنّته إسرائيل ضد إيران، أشعل حربا استمرت 12 يوما.

وانضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الحرب موجّهة ضربات إلى مواقع نووية إيرانية.

وردّت إيران حينها بإطلاق مسيرات وصواريخ على إسرائيل وباستهداف قاعدة العديد العسكرية في قطر، وهي الأكبر للولايات في الشرق الأوسط.

وتنفي إيران على الدوام سعيها لحيازة سلاح نووي، لكنها تؤكد حقها في تطوير برنامج نووي مدني، لا سيما في مجال الطاقة، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي من موقّعيها.

المصدر: فرانس برس