قنصل إيران بأربيل يؤكّد متانة الروابط بين بلاده وإقليم كوردستان في مختلف المجالات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، فرامرز أسدي، اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، متانة الروابط التي تجمع بلاده بإقليم كوردستان في مختلف المجالات.

مشدداً في تصريح لـ كوردستان 24 على وجود سعي جاد وخطط متنوعة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

وأوضح أسدي أن المرحلة التي تلي شهر رمضان ستشهد حراكاً مكثفاً للعمل على ملف العلاقات المشتركة وتطويرها.

وفي سياق سياسي آخر، أعرب القنصل الإيراني عن تفاؤله حيال سير المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، متمنياً أن تفضي إلى نتائج إيجابية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أكّد في تصريحٍ سابق لـ كوردستان24، أن العلاقات بين طهران وأربيل تمر بمرحلة متميزة.

مذكراً بأن إقليم كوردستان كان من أوائل المحطات التي زارها رئيس الجمهورية الإيرانية في استهلالية مهامه الرسمية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الملف.

كما نوه بقائي بالنمو الملحوظ في حركة التبادل التجاري بين الجانبين، واصفاً إياها بأنها في "أفضل مستوياتها".