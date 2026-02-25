طقس العراق.. أمطار وثلوج وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الاربعاء 25 شباط 2026، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة في المنطقة الشمالية كما تتساقط الثلوج فوق أقسامها الجبلية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية مثيرة للغبار خاصة في أقسامها الغربية وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".

وذكر البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 14، أربيل 17، السليمانية 18، نينوى 19، كركوك 20، صلاح الدين والأنبار 23، ديالى وواسط 24، بغداد وميسان والمثنى 25، النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والديوانية والبصرة 26، وذي قار 27".

وأضاف، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط للأمطار في المنطقة الشمالية، كما تتساقط الثلوج فوق أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما ترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط الأمطار في المنطقة الشمالية كما تتساقط الثلوج فوق أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم".

وأوضح البيان، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".