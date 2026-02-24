كارثة بيئية وصحية في الناصرية.. مياه المجاري تصب في نهر الفرات والأهالي يطلقون نداء استغاثة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تتصاعد المخاوف في منطقة "آل بوعظم" بمدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) من استمرار عمليات تصريف مياه المجاري والصرف الصحي مباشرة في النهر القريب، والذي يُعد مصدراً رئيسياً لمياه الشرب.

وينذر هذا التلوث المستمر بكارثة بيئية تهدد صحة السكان، وتلحق أضراراً بالغة بالثروة الحيوانية والسمكية في المنطقة.

أمراض وروائح تخنق السكان

يشير أهالي المنطقة إلى أن هذا التلوث أثر بشكل مباشر وخطير على حياتهم اليومية، مع تسجيل تزايد ملحوظ في حالات الإصابة بالأمراض الجلدية بين سكان الأحياء المحاذية لمجرى النهر.

وفي هذا السياق، يتحدث حيدر صاحب الاسدي أحد وجهاء المنطقة واصفاً حجم المعاناة: "هذه المنطقة يقطنها نحو 500 إلى 600 نسمة، وجميعهم متضررون. أطفالنا وعوائلنا يعانون من أمراض جلدية وحتى سرطانية، ناهيك عن الروائح الكريهة التي تخنقنا خاصة في أيام الصيف، لدرجة أن الغازات المنبعثة تتسبب بعطل أجهزة التكييف (السبالت) في منازلنا".

ويشكو المواطنون من غياب التخطيط العمراني والبيئي، حيث يتم توجيه أنابيب الصرف الصحي الثقيلة لمدينة الناصرية لتصب مباشرة في نهر الفرات.

ويعبر المواطن محسن كاظم بغضب قائلاً: "الروائح الكريهة مستمرة على مدار 24 ساعة، نناشد باسم الإنسانية وباسم هذا الشهر الفضيل أن يجدوا لنا حلاً. مياه مجاري الناصرية الثقيلة تُرمى بالكامل هنا في نهر الفرات ونهر الحرية".

وتضيف قسوة الظروف البيئية عبئاً نفسياً ومادياً على الأهالي، وهو ما لخصه المواطن ثجيل ريحان بحرقة: "نحن نعيش وكأننا في مستنقع للنفايات، في فصل الصيف لا نستطيع حتى الجلوس في الخارج. أقسم بالله، لو وجدنا من يشتري منازلنا لعرضناها للبيع وهاجرنا من المنطقة، لكن لا أحد يقبل الشراء وسط هذه الكارثة".

مطالب بحلول عاجلة قبل تفاقم الكارثة

ويطالب سكان المنطقة الجهات الحكومية والمعنية في محافظة ذي قار بالتدخل السريع لإنشاء شبكات صرف صحي متكاملة وحديثة، ووقف تصريف المجاري في النهر.

واقترح المواطن ابو علي جواد كحل إسعافي "نقل أنابيب التصريف لمسافة تبعد 3 كيلومترات على الأقل عن المناطق السكنية لتخفيف حدة الأضرار".

وتقف صرخة أهالي منطقة "آل بوعظم" معلقة، في انتظار خطوات حكومية فعلية تنقذ النهر من التلوث، وتضمن بيئة آمنة للسكان، قبل أن تتفاقم الأضرار وتصبح المعالجة الصحية والبيئية شبه مستحيلة.

تقرير: حيدر حنون - كوردستان 24 – الناصرية