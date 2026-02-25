شرطة أربيل تعلن اعتقال المتهَمَين بقتل شخصين في ناحية رزگاري

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، مساء اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين اثنين متورطين بجريمة قتل مزدوجة وقعت في ناحية "رزگاري" (توبزاوا) إثر نزاع نجم عن خلاف اجتماعي.

وأفادت المديرية في بيان رسمي، بأن الحادثة وقعت في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، حيث أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار خلال المشاجرة، ما أسفر عن مقتل المواطنين (زهير مصطفى بوزو) و(محمد يوسف ملا فرخ).

وأكد البيان أن الفرق الأمنية المختصة وصلت إلى مسرح الجريمة فور تلقي البلاغ، وتمكنت من اعتقال المتهمين الرئيسيين في الحادثة وهما كل من (ي. م. ع) و(ع. ي. م).

وأشارت الشرطة إلى أن المتهمين أدليا باعترافات صريحة بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات الأولية.

وكانت مصادر محلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن أحد الضحايا، وهو "زهير مصطفى" المعروف بلقب (زهير هركي)، قد لقي حتفه أثناء محاولته التدخل لفض النزاع والإصلاح بين الأطراف المتخاصمة.