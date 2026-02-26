"الإعمار والتنمية" تلوّح بإجراءات دستورية لإنهاء الانسداد السياسي وتطالب بجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دعت كتلة "الإعمار والتنمية" النيابية، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب العراقي إلى الإسراع بعقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، محذرة من استمرار خرق التوقيتات الدستورية الذي انعكس سلباً على أداء مؤسسات الدولة.

وذكرت الكتلة في بيان صحفي، أن قرابة شهرين مرّا على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه دون حسم ملف رئاسة الجمهورية، وهو ما وصفته بـ"الخرق الواضح" للدستور. وأكد البيان على ضرورة تحمل رئاسة البرلمان لمسؤوليتها الوطنية لإنهاء حالة التعطيل وحسم الاستحقاقات الأساسية.

ووجهت الكتلة نداءً إلى القوى الكوردية لحسم مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية قبل موعد الجلسة المرتقبة، معتبرة أن هذه الخطوة هي المفتاح للمضي قدماً في استكمال بقية الاستحقاقات، وفي مقدمتها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تستند إلى نتائج الانتخابات وتكون قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين وترسيخ الاستقرار السياسي.

وشدد البيان على أن استمرار بقاء الحكومة الحالية "مقيدة الصلاحيات" يشكل ضرراً مباشراً على أبناء الشعب وعلى سير عمل الدولة.

وفي ختام بيانها، لوّحت كتلة الإعمار والتنمية باللجوء إلى "جميع الوسائل والإجراءات الدستورية المتاحة" في حال استمرار حالة الجمود والتعطيل، مؤكدة سعيها للحفاظ على المسار الدستوري الصحيح وإنهاء حالة الشلل السياسي التي تمر بها البلاد.