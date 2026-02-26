هيمن ميراني: السيارات غير المسجلة لن تُمنح لوحات مرورية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أشار المدير العام لديوان وزارة الداخلية في إقليم كوردستان إلى أن منظومة كاميرات السرعة نقطة إلى نقطة " Point to Point " كانت السبب الرئيسي في تراجع الحوادث المرورية، مؤكداً البدء بتنفيذها في أغلب مناطق الإقليم، حيث يتم تسجيل المخالفات على جميع المركبات، بما فيها السيارات الحكومية وتلك التي تحمل لوحات من خارج الإقليم أو المحافظات العراقية الأخرى.

وذكر ميراني، اليوم الأربعاء 25 شباط 2026، خلال مشاركته في برنامج (باسی رۆژ) على شاشة "كوردستان 24": "قدمنا مقترحاً لمجلس الوزراء لاستمرار العمل بخصم الـ 20% على الغرامات المرورية، وقد تمت الموافقة عليه اليوم ودخل حيز التنفيذ".

وأضاف: "نسبة المخالفين تراجعت بشكل كبير؛ فبمقارنة حوادث المرور في عام 2025 مع السنوات السابقة، نجد أنها انخفضت بنسبة 50%، كما انخفضت حالات الوفاة والإصابات الخطيرة بنسبة 64%".

وفيما يتعلق بالسيارات غير المسجلة (المجهولة الأوراق)، شدد المدير العام لديوان الوزارة على أن هذه المركبات لن تحصل على لوحات مرورية تحت أي ظرف.

كما تطرق ميراني إلى ملف شركات التوصيل (الديليفري)، قائلاً: "كان عام 2025 عاماً مليئاً بالنشاط مع شركات التوصيل، وبحلول 31 كانون الأول 2025، كان من المفترض تسجيل جميع الدراجات النارية وحصول سائقيها على رخص قيادة. الشركات الكبرى استجابت واستبدلت آلاف الدراجات القديمة بأخرى حديثة، لكن إحدى الشركات تلقت إنذاراً نهائياً الأسبوع الماضي، وأعتقد أن تطبيقها سيغلق اليوم أو غداً لعدم التزامها بتسجيل دراجاتها".

وأوضح أن العقوبة تقع على السائق والشركة معاً، حيث ترصد الكاميرات لوحات الدراجات النارية وتسجل المخالفات بحق أصحابها.

وختم هيمن ميراني حديثه بالقول: "بدأنا بتغيير نهج وأداء الشرطة؛ فالشرطة لم تعد أداة للترهيب بل هي جزء من المجتمع. لدينا مشروع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتحويل مفهوم الشرطة من (القوة والسلطة) إلى (الاحترام والشرعية)، وقد خضع حتى الآن 600 ضابط على مستوى الإقليم لتدريبات خاصة بهذا الصدد".