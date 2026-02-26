جدول ترامب خلف الأبواب المغلقة… وإحاطة استخباراتية على رأس البرنامج

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن البيت الأبيض أن جدول أعمال الرئيس دونالد ترامب ليوم الخميس 26 فبراير 2026 سيكون مغلقاً بالكامل أمام وسائل الإعلام.

ووفق برنامج التوجيه اليومي، يتضمن جدول الرئيس سلسلة نشاطات غير مفتوحة للصحافة، أبرزها تلقي "إحاطة استخباراتية" داخل المكتب البيضاوي، إلى جانب مشاركته في وقت تنفيذي واجتماع خاص.

ويعكس إغلاق البرنامج أمام الإعلام طبيعة الملفات التي ستُناقش خلال اليوم، لا سيما مع إدراج الإحاطة الاستخباراتية ضمن أبرز محطات جدول الأعمال.