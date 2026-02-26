بزشكيان: إيران لا تسعى "إطلاقا" لحيازة اسلحة نووية

منذ 45 دقيقة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الخميس 26 شباط/فبرایر، أن طهران لا تسعى "إطلاقا" لحيازة أسلحة نووية، قبل جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف.

وقال بزشكيان خلال إلقائه كلمة إن "مرشدنا الأعلى (آية الله علي خامنئي) أعلن من قبل أننا لن نملك إطلاقا أسلحة نووية".

وأضاف "حتى لو أردت المضي في هذا الاتجاه، لن أتمكن من ذلك من وجهة نظر عقائدية، لن يُسمح لي بذلك".

لكنه حذر بأنه "إن ضربنا (الأميركيون)، فسيخرج المئات من أمثالنا وسيديرون البلاد. إن وقفنا صفا واحدا وتكاتفنا، لن يكون بإمكان أي قوة إيقافنا".

تأتي جولة المحادثات الجديدة في جنيف في حين يؤكد كل من الطرفين منذ كانون الثاني/يناير انفتاحه على الحوار واستعداده في الوقت نفسه لعمل عسكري، ما يجعل كل الاحتمالات واردة.





المصدر: فرانس برس