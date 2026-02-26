أربيل.. 3500 طفل في المستشفى خلال شهر بسبب وباء تنفسي

تحذير من وباء تنفسي حاد يصيب الأطفال في أربيل.. دخول 3500 حالة للمستشفى خلال شهر واحد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذر الدكتور محمود محمد، مدير مستشفى "راپرين" للأطفال في أربيل، من انتشار وباء فيروسي حاد بين الأطفال أدى إلى ضغط كبير على المستشفيات، مشيراً إلى أن الإصابات تتركز في الجهاز التنفسي وقد تسببت بإدخال 3500 طفل إلى الردهات خلال شهر واحد.

وصرح الدكتور محمود لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس 26 شباط 2026، قائلاً: "يستقبل القسم الاستشاري في المستشفى يومياً ما بين 700 إلى 800 طفل، ومن بين هذا العدد يتم إدخال 150 إلى 200 طفل يومياً للتنويم بسبب سوء حالتهم الصحية"، مبيناً أن إجمالي الحالات التي تلقت العلاج داخل المستشفى منذ بداية الشهر الجاري قارب الـ 3500 حالة.

وأوضح أن أغلب الأطفال المصابين يعانون من "ضيق شديد في التنفس وسعال حاد"، مما يضطر الأطباء لوضع الكثير منهم تحت أجهزة الأوكسجين والتنفس الاصطناعي. وأضاف أن الفئة الأكثر عرضة للخطر هم الرضع دون سن السنة، وخاصة من هم في عمر الشهرين والثلاثة أشهر، حيث تتدهور حالتهم الصحية بسرعة.

ووجه مدير المستشفى نداءً للأهالي بضرورة الامتناع التام عن إعطاء "المضادات الحيوية (Antibiotics)" لأطفالهم دون استشارة طبية، مؤكداً أن الإصابة فيروسية والمضادات لا تجدي نفعاً معها، بل قد تُستخدم فقط في حالات خاصة يحددها الطبيب بعد الفحص إذا ما تبين وجود التهاب بكتيري مرافق.

واختتم الدكتور محمود حديثه بالتشديد على أن التمييز بين الالتهاب الفيروسي والبكتيري أمر صعب على الوالدين وحتى على الأطباء أحياناً دون فحوصات مخبرية دقيقة، داعياً إلى مراجعة المستشفى فوراً عند ملاحظة أي علامات لضيق التنفس وتجنب استخدام الأدوية بشكل عشوائي.