في رسالة شديدة اللهجة عبر "إكس".. أوربان يتهم زيلينسكي بقطع النفط والتآمر مع "بروكسل" لإسقاط حكومته

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انتقادات حادة واتهامات غير مسبوقة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مطالباً إياه بالتوقف فوراً عن الإضرار بأمن الطاقة المجري وتغيير ما وصفه بـ "السياسة المعادية للمجر".

جاء ذلك في رسالة مفتوحة نشرها أوربان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث كشف عن تصعيد جديد في الأزمة بين البلدين، متمثلاً في إقدام كييف على إغلاق خط أنابيب النفط الاستراتيجي "الصداقة" (دروجبا)، والذي تعتمد عليه المجر بشكل أساسي لتأمين إمداداتها من الطاقة.

ولم تقتصر رسالة أوربان على ملف الطاقة، بل تضمنت اتهامات سياسية خطيرة؛ حيث اتهم الرئيس الأوكراني بالتنسيق المباشر مع الاتحاد الأوروبي (بروكسل) وأطراف في المعارضة المجرية الداخلية، بهدف الإطاحة بالحكومة المجرية الحالية، واستبدالها بحكومة "موالية لأوكرانيا"، وذلك رداً على رفض بودابست المستمر الانخراط في الحرب الدائرة ضد روسيا.

وأشار أوربان إلى أن زيلينسكي حاول على مدار أربع سنوات الضغط على المجر وإجبارها على التورط في الصراع العسكري، متجاهلاً الإرادة السيادية للحكومة والشعب المجري.

لا لتمويل الحرب.. نعم للتعاطف

وجدد رئيس الوزراء المجري تأكيده على الموقف الثابت لبلاده، موضحاً أن المجر غير مسؤولة عن المأساة التي تعيشها أوكرانيا. ورغم تعبيره عن التعاطف الإنساني مع الشعب الأوكراني، شدد أوربان بحزم على أن الشعب المجري يرفض المشاركة في الحرب، ويرفض دفع فاتورة المجهود الحربي الأوكراني، كما يرفض تحمل أعباء مالية إضافية للحصول على الطاقة.

وفي ختام رسالته، طالب أوربان الرئيس الأوكراني بفتح خط أنابيب النفط بشكل فوري، موجهاً له رسالة تحذيرية حازمة نصت على: "المزيد من الاحترام للمجر!".