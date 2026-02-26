طقس العراق وكوردستان.. أمطار رعدية وانخفاض ملحوظ في الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الخميس، تقريراً مفصلاً حول حالة الطقس المتوقعة، محذرة من تقلبات تشمل تساقط أمطار متوسطة الشدة وتصاعداً للغبار مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة.

توقعات طقس الجمعة (27 شباط):

وفقاً للبيان، سيشهد يوم غدٍ الجمعة تبايناً في الأجواء بين المناطق:

المنطقة الشمالية: طقس غائم مع هطول أمطار متوسطة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً.

المنطقة الوسطى: طقس غائم جزئي مع تصاعد للغبار في بعض الأماكن.

المنطقة الجنوبية: طقس صحو مع فرصة لتصاعد الغبار نتيجة نشاط الرياح.

الرياح والحرارة: ستكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة (تصل سرعتها إلى 40 كم/س)، مما سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة عدة درجات في عموم البلاد.

خارطة درجات الحرارة العظمى ليوم الجمعة:

الأكثر برودة: دهوك (10)، أربيل (12)، نينوى (14)، السليمانية وكركوك (15).

الوسط والفرات الأوسط: صلاح الدين (16)، بغداد والأنبار وديالى (18)، كربلاء (20)، بابل والديوانية والنجف (21).

الجنوب: واسط (22)، المثنى (23)، ذي قار (25)، ميسان (26)، والبصرة (27) درجة مئوية.

المنظور القادم (السبت - الاثنين):

السبت: استمرار الأجواء الصحوة في الوسط والجنوب، مع بقاء الفرصة مهيأة لزخات مطر خفيفة في الشمال، واستقرار درجات الحرارة.

الأحد: طقس غائم في الشمال والجنوب مع احتمال أمطار خفيفة شمالاً، واستقرار نسبي في الحرارة بالوسط والشمال مع انخفاض طفيف في الجنوب.

الاثنين: تميل الأجواء إلى الغيوم الجزئية في أغلب المناطق مع فرصة لأمطار خفيفة شمالاً، ومن المتوقع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على مستوى البلاد.

وختمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أن مدى الرؤية الأفقية سيتراوح بين (8-10) كم، لكنه قد يتدنى إلى (3-5) كم في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار أو تصاعداً للغبار.