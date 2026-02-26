مشروع "روناكي" يصل كويه.. تزويد القضاء بالكهرباء على مدار 24 ساعة اعتباراً من السبت

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في إطار جهود حكومة إقليم كوردستان لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين على مدار الساعة، من المقرر أن ينضم قضاء كويه (كويسنجق) رسمياً إلى مشروع "روناكي" اعتباراً من يوم 28 من الشهر الجاري.

وصرح قائممقام قضاء كويه، طارق حيدري، لـ "كوردستان 24" اليوم الخميس 26 شباط 2026، بأن القضاء سيدخل رسمياً ضمن نطاق مشروع "روناكي" في الثامن والعشرين من شباط، ليصبح مزوداً بالكهرباء لمدة 24 ساعة يومياً.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع ما أعلنه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، خلال إطلاق منصة الفاتورة الإلكترونية، حيث أكد أن العمل جارٍ لتعميم نظام الكهرباء المستمرة (24 ساعة) في جميع أنحاء الإقليم بحلول نهاية عام 2026 عبر مشروع "روناكي".

وفي سياق متصل، وبغرض دعم ومساعدة المشتركين في القطاع المنزلي، قررت حكومة إقليم كوردستان منح خصم بنسبة 20% على أي مبالغ يتم تسديدها عبر منصة "الفاتورة الإلكترونية" حتى تاريخ 12 آذار المقبل، ويشمل الخصم فواتير مشروع "روناكي" أو الديون السابقة المترتبة بذمة المشتركين.