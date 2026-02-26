لافروف يؤكد عدم وجود مهلة نهائية محددة لوضع حد لحرب أوكرانيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن موسكو ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق ينهي حرب أوكرانيا، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام رسمية الخميس.

وحضر مفاوضون من البلدين إلى جنيف الخميس لعقد محادثات منفصلة مع مسؤولين أميركيين، تعد جزءا من عملية تفاوضية صعبة يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمضي قدما فيها لوضع حد للقتال.

وفشلت عدة جولات محادثات في التوصل إلى اتفاق فيما تصر موسكو على مطالب متشددة سياسية ومتعلّقة بالأراضي ترفضها كييف على اعتبار أنها بمثابة استسلام لجارتها.

ورفض كبار المسؤولين الروس الخميس مجددا فكرة أن التوصل إلى اتفاق بات أمرا قريبا.

ونقلت وكالات أنباء رسمية عن لافروف قوله "هل سمعتم أي شيء منّا عن مهل نهائية؟ ليست لدينا أي مهل نهائية، لدينا مهام نعمل على إنجازها".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أيضا إنه ما زال من المبكر جدا وضع أي "توقعات" أو تحديد المرحلة التي وصلت إليها عملية السلام.

وأردف لوسائل إعلام رسمية "ستكون محاولة تحديد مرحلة ما أو تقديم أي توقعات في الوقت الحالي خطأ كبيرا. لا أريد ارتكاب تلك الأخطاء".

وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا على ضرورة عقد اجتماع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين للاتفاق على النقاط الرئيسية العالقة، على غرار مصير الأراضي في شرق أوكرانيا التي تحاول روسيا جاهدة السيطرة عليها.

وكرر بيسكوف الخميس بأن روسيا لن توافق على قمة قبل الوصول إلى المرحلة النهائية للمحادثات، وفقط ليتم التوقيع على اتفاق يتوصل إليه المفاوضون.



المصدر: فرانس برس