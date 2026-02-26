عودة الثلوج والأجواء الباردة.. الأرصاد الجوية في كوردستان تصدر توقعات طقس الجمعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة الموافق 27 شباط 2026، مشيرة إلى عودة الأجواء الباردة وتساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن سماء كوردستان ستكون غائمة كلياً يوم غدٍ الجمعة، مع تهيؤ الفرصة لهطول أمطار متقطعة (خفيفة إلى متوسطة) في معظم المناطق، متوقعة في الوقت ذاته انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة وسيادة أجواء باردة بشكل عام.

وأضاف البيان أن المناطق الحدودية والمرتفعات الجبلية الشاهقة ستشهد تساقطاً للثلوج. وبحسب التوقعات، فإن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل 4 إلى 5 درجات مئوية في مراكز المدن، بينما سيكون الانخفاض أكثر حدة في المناطق الجبلية، حيث يتراوح ما بين 6 إلى 7 درجات مئوية نتيجة لتساقط الثلوج.

وجاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في مختلف مناطق إقليم كوردستان كالتالي:

أربيل: 12 درجة مئوية

پیرمام: 8 درجات مئوية

سوران: 8 درجات مئوية

حاج عمران: 1 درجة مئوية واحدة

السليمانية: 11 درجة مئوية

جمجمال: 12 درجة مئوية

دهوك: 10 درجات مئوية

زاخو: 12 درجة مئوية

حلبجة: 13 درجة مئوية

إدارة كرميان: 16 درجة مئوية