العراق: اعتقال 17 متهماً بتجنيد المواطنين في الجيش الروسي والحكم بالمؤبد على اثنين منهم

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مستشارية الأمن القومي العراقي، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 17 شخصاً بتهمة تورطهم في عمليات تجنيد وإرسال مواطنين عراقيين للانضمام إلى صفوف الجيش الروسي.

وصرح سعيد الجياشي، المستشار الاستراتيجي في مستشارية الأمن القومي وعضو اللجنة العليا لمكافحة تجنيد العراقيين، لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس 26 شباط 2026، قائلاً: "إن الحكومة العراقية تعاملت مع هذا الملف بجدية قصوى، وشكلت لجنة عليا برئاسة مستشار الأمن القومي وعضوية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية".

وأشار الجياشي إلى صدور توجيهات حكومية للتواصل مع الجانب الأوكراني بهدف استعادة العراقيين الذين وقعوا في الأسر أثناء القتال، مؤكداً أن وفداً حكومياً يعتزم زيارة موسكو للوقوف على الأعداد الحقيقية للعراقيين المجندين هناك.

وأوضح المستشار أن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات، بدأت مع مجلس القضاء الأعلى وبحثت مع القاضي فائق زيدان تفعيل قانون العقوبات لمواجهة هذه الظاهرة التي تستهدف الشباب من الطبقات الفقيرة وتزج بهم في حرب "لا ناقة للعراق فيها ولا جمل".

وفيما يخص الإجراءات القانونية، أكد الجياشي اعتقال 17 متهماً حتى الآن ممن مارسوا أعمال التجنيد أو تورطوا في إيقاع العراقيين في هذا الفخ، مبيناً أن "محكمة النجف أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق اثنين منهم، فيما لا يزال البقية رهن المحاكمة".

وعن دور البعثة الدبلوماسية، أضاف الجياشي أن السفارة العراقية في موسكو اتخذت جملة من الإجراءات، منها فتح "خط ساخن" لمساعدة العراقيين الذين واجهوا هذه المشكلة، وتزويدهم بجوازات مرور مؤقتة لتسهيل عودتهم، مشيراً إلى أن عدداً من العراقيين قد تمت إعادتهم بالفعل بالتنسيق مع الجانب الروسي.

واختتم بالإشارة إلى أن جهاز المخابرات الوطني، وجهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية، وكافة الأجهزة الأمنية تعمل بتنسيق عالٍ لملاحقة كافة المعلومات المتعلقة بهذا الملف وتطويق هذه الظاهرة.