سلطة الطيران المدني العراقي تلغي قرار حظر استيراد الذهب والإلكترونيات عبر مطارات كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ألغت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم، قراراً سابقاً كان يقضي بمنع استيراد الذهب والأجهزة الإلكترونية عبر مطاري أربيل والسليمانية الدوليين في إقليم كوردستان.

وبحسب متابعة أجرتها شبكة "كوردستان 24"، فإن سلطة الطيران المدني سحبت الكتاب الرسمي الذي وجهته في وقت سابق إلى شركات الطيران، والمتضمن حظر استيراد هذه المواد. وأكدت المعلومات أن إشعار الإلغاء قد وصل بالفعل إلى إدارة مطاري أربيل والسليمانية، وبدأ العمل بموجبه رسمياً.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي قد اشترطت في وقت سابق ضرورة افتتاح مكاتب للفحص تابعة للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الاتحادي داخل مطاري أربيل والسليمانية، أسوة بالمطارات العراقية الأخرى. ولوحت السلطة حينها بفرض حظر على استيراد الذهب والأجهزة الإلكترونية عبر المطارين في حال عدم تنفيذ هذا الإجراء، قبل أن تتراجع عن القرار وتسمح باستئناف الاستيراد.