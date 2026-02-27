مدير بيئة أربيل: تحسن ملحوظ في جودة الهواء وانخفاض كبير في معدلات التلوث

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن مدير دائرة بيئة أربيل، دلشاد هيراني، اليوم الجمعة 27 شباط 2026، عن حدوث تحسن استراتيجي وملموس في الواقع البيئي لمحافظة أربيل، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية الأخيرة نجحت في خفض مستويات التلوث إلى معدلات قياسية.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أوضح هيراني أن البيئة في أربيل واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، إلا أن القرارات الصارمة والجهود التي بذلتها حكومة إقليم كوردستان، لا سيما منذ تشرين الأول من العام الماضي، أحدثت تغييراً جذرياً في نظافة الهواء وحماية الطبيعة.

وكشف هيراني عن بيانات رقمية تعكس حجم التطور؛ حيث أشار إلى أن مؤشر كواليتي الهواء (AQI) في أربيل كان يسجل في مثل هذا الوقت من العام الماضي مستويات تتراوح بين 170 إلى 180 درجة، وهي مستويات تدخل ضمن النطاق غير الصحي، بينما استقر المؤشر حالياً بين 70 إلى 80 درجة، مما يمثل تحسناً كبيراً يقترب من المعايير المثالية.

وعزا مدير البيئة هذا النجاح إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

إغلاق المولدات الأهلية داخل الأحياء السكنية.

التوسع في إنشاء البرك والسدود المائية.

تنفيذ مشروع "رووناكي" (الإضاءة) والاعتماد على حلول طاقة أكثر استدامة.

يأتي هذا التحسن ثمرة لمتابعة مباشرة من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الذي ترأس في 12 كانون الثاني 2025 اجتماعاً خاصاً لمكافحة التلوث في أربيل ودهوك. وكان بارزاني قد شدد خلال الاجتماع على أن "حماية البيئة جزء أساسي من برنامج عمل الحكومة، وهي مسؤولية مشتركة للحفاظ على طبيعة كوردستان الخلابة".

أبرز القرارات الحكومية التي دخلت حيز التنفيذ:

بناءً على التوجيهات الحكومية، تم تطبيق سلسلة من الإجراءات الصارمة شملت:

المصافي والمعامل: اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مصفى أو مصنع يخالف الشروط البيئية.

الوقود والغاز: منع إنتاج أو تهريب الوقود الرديء، ووضع سقف زمني لإنهاء ظاهرة حرق "الغاز المصاحب" في الحقول النفطية.

المولدات الكهربائية: إلزام أصحاب المولدات بتركيب فلاتر خاصة لتقليل الانبعاثات والضوضاء تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الموارد المائية: منع استخدام مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة في عمليات ري المحاصيل الزراعية والخضروات تماماً.

بهذه الخطوات، تمكنت العاصمة أربيل من استعادة توازنها البيئي، في خطوة وصفتها الأوساط المحلية بأنها نقلة نوعية نحو مدينة خضراء ومستدامة.