مانشستر سيتي يواصل صحوته ويشدد الخناق على أرسنال

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- واصل مانشستر سيتي صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما تغلب على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1 بثنائية لاعب وسطع الواعد نيكو أورايلي (20 عاما) السبت على ملعب الاتحاد في مانشستر في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم، مشددا الخناق على أرسنال المتصدر.

واستهل سيتي المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكرا عبر أورايلي بتسديدة قوية بيسراه من حافة المنطقة إثر تمريرة من الدولي المصري عمر مرموش فأسكنها على يمين الحارس نيك بوب (14).

وأدرك نيوكاسل التعادل بعد ثماني دقائق فقط بتسديدة قوية للويس هال من خارج المنطقة اثر تمريرة من جايكوب رامسي اسكنها على يمين الحارس الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما (22).

وأعاد أورايلي التقدم مجددا لسيتي برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للدولي النروجي غرلينغ هالاند أسكنها على يسار الحارس بوب (27).

وهو الفوز الخامس تواليا في مختلف المسابقات والثالث تواليا في الدوري والسابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 56 نقطة مقلصا الفارق الى نقطتين مع أرسنال الذي يحل ضيفا على جاره توتنهام الأحد.

لكن بغضّ النظر عن نتيجة "دربي" شمال لندن، فإن سيتي ما زال يملك مصيره بين يديه.

وسيخوض رجال المدرب الاسباني بيب غوارديولا مباراة مؤجلة مقارنة بالمدفعجية بعد نهاية هذا الأسبوع، كما يستضيف فريق مواطنه ومساعده السابق ميكل أرتيتا في نيسان/أبريل، علمًا بأن 11 فوزًا متتاليًا من الآن فصاعدًا سيضمن لسيتي لقبه السابع في عهد غوارديولا.

وكان غوارديولا قال الجمعة إنه "لا يبالي" بتعثّر أرسنال الأخير الذي أعاد الحياة إلى سباق اللقب، لكن في الوقت الذي اكتفى فيه أرسنال بفوزين في آخر سبع مباريات بالدوري، يواصل سيتي صعوده في اللحظة المناسبة.

وكانت هذه المواجهة الرابعة بين سيتي ونيوكاسل هذا الموسم، مع خامسة مرتقبة الشهر المقبل في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

ولم يسبق لنيوكاسل أن حقّق أي فوز في 20 زيارة سابقة لملعب الاتحاد في الدوري، كما خسر عليه في نصف نهائي كأس الرابطة هذا الموسم.