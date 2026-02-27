وزيرا الخارجية العراقي والإيراني يبحثان مستجدات مفاوضات جنيف

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني عباس عراقچي، خلال اتصال هاتفي مستجدات المفاوضات التي عُقدت في جنيف.

وخلال الاتصال، استعرض عراقجي مجمل التطورات المتعلقة بسير المباحثات، موضحاً مضمون النقاشات التي جرت، والخطوات المقبلة، فضلاً عن التوقيتات المتوقعة لاجتماعات اللجان الفنية ولجنة المفاوضات.

من جانبه، أعرب حسين عن شكره وتقديره لإطلاعه على مجريات المفاوضات، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته مباحثات جنيف، مؤكداً أهمية استمرار الحوار بوصفه المسار الأمثل لمعالجة القضايا العالقة.

كما شدد الجانبان على أن المفاوضات تمثل السبيل الأنسب لحل المشكلات، مؤكدين ضرورة إبعاد المنطقة عن مخاطر التصعيد والحرب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفي ختام الاتصال، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة الحساسة المقبلة، وفق ما نقله الموقع الرسمي لوزارة الخارجية العراقية.