السوداني يلتقي في بغداد بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، بحث خلاله الجانبان العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والأوضاع العامة والتطورات في المنطقة، وأهمية تجنيب العراق تداعياتها.

ونقل باراك إلى السوداني وجهة نظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورؤيته للأوضاع الراهنة في المنطقة، ودور العراق المحوري في بناء الاستقرار وتعزيز التنمية الإقليمية.

من جهته، أوضح السوداني أن القيادات الوطنية العراقية ماضية في تغليب المصلحة الوطنية، وبذل الجهود لحماية مصالح الشعب العراقي، والمصالح الإستراتيجية العليا التي قدّم العراقيون من أجلها أكبر التضحيات.

مشيراً إلى أن سيادة العراق واستقراره في مختلف المجالات، ليست مجرّد اعتبارات محلية، بل هي ركائز أساسية للتوازن الإقليمي، وفق ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

كما شهد اللقاء استعراض وجهات النظر بشأن حل مشاكل المنطقة، وأهمية اللجوء إلى الحوار والقنوات الدبلوماسية، وترك التصعيد، بالإضافة إلى أهمية التنمية الاقتصادية بوصفها مساراً لخفض التوترات وما يصاحبها من تعزيز للاستقرار المستدام في المنطقة.