رئيس وزراء إقليم كوردستان يوجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملف استيراد أدوية الدواجن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- على خلفية الأنباء المتداولة والجدل المثار مؤخراً حول احتمالية استيراد نوع معين من الأدوية البيطرية الخاصة بالدواجن لاستخدامها في المزارع والحقول داخل الإقليم؛ قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، تشكيل لجنة تحقيقية خاصة وموسعة للوقوف على حيثيات هذا الملف.

ومن المقرر أن تباشر اللجنة مهامها بصفة عاجلة لإجراء تحقيق دقيق وشامل في هذه الادعاءات، وذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان سلامة المواطنين وحماية جودة المنتج المحلي من أي تجاوزات قد تضر بالقطاع الزراعي والحيواني.

وفي هذا السياق، جدد رئيس الوزراء تأكيده على أن حكومة إقليم كوردستان تقدم دعمها اللامحدود للمنتجات والمحاصيل الوطنية، مشدداً على أن "حماية الصحة العامة للمواطنين وترسيخ الأمن الاقتصادي يقعان في قمة أولويات العمل الحكومي".

كما حذر مسرور بارزاني من أن الحكومة لن تتهاون أو تتغاضى عن أي مخالفة قانونية أو تجاوز للضوابط والمعايير الصحية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في تهديد سلامة الغذاء أو أمن السوق المحلي.