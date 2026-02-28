كير ستارمر: طائراتنا ضمن عملية دفاعية في أجواء الشرق الأوسط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أنه يتعين على إيران الامتناع عن شن أي هجمات أخرى، مؤكداً أن الطائرات البريطانية تشارك حالياً في عملية دفاعية في أجواء الشرق الأوسط.

السبت، 28 فبراير/شباط 2026 أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رسمياً أن قوات بلاده في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى أن الطائرات الحربية البريطانية تحلق في سماء الشرق الأوسط ضمن إطار عملية دفاعية مشتركة.

وفي رسالة مصورة، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن إيران تملك القدرة على إنهاء هذه التوترات فوراً.

وقال ستارمر: "يجب على إيران الامتناع عن القيام بأي نوع من الهجمات الأخرى، والتخلي عن برامجها الصاروخية وتسلحها، ووضع حد لأعمال العنف والقمع المروعة التي تمارسها ضد الشعب الإيراني".

وحول المشاركة العسكرية البريطانية في توترات المنطقة، صرح ستارمر قائلاً: "قواتنا فعالة ونشطة، والطائرات البريطانية موجودة في الأجواء اليوم".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي كجزء من العمليات الدفاعية الإقليمية التي تُدار بشكل منسق، وتهدف إلى حماية المواطنين ومصالح بريطانيا وحلفائها في المنطقة.

في سياق متصل، أصدرت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بياناً مشتركاً أدانت فيه الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وأكدت الدول الثلاث أنها لن تشارك بأي شكل من الأشكال في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

وجاء في البيان أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تراقب الوضع عن كثب وهي على تواصل مستمر مع الولايات المتحدة وإسرائيل؛ وفي الوقت ذاته، دعت الدول الثلاث إيران إلى تجنب شن هجمات عشوائية على دول المنطقة.