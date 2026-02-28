عراقجي: نمتلك القدرة على الدفاع ولا نحتاج لمساعدة أحد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- صرح وزير الخارجية الإيراني قائلاً: "نحن نهاجم القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة دفاعاً عن أنفسنا".

وأشار عراقجي في مقابلة مع شبكة ان بي سي الأمريكية، إلى أن غالبية المسؤولين الإيرانيين بخير وعلى قيد الحياة، مضيفاً: "ربما نكون قد فقدنا عدداً من القادة العسكريين.

وتابع بالقول: "ليس لدينا أي رغبة في مهاجمة الدول، بل تقتصر هجماتنا فقط على القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في دول المنطقة".

وفي السياق ذاته، أكد عراقجي أن المرشد الأعلى ورئيس الجمهورية الإيرانية بخير وعلى قيد الحياة.

وأضاف قائلاً: "لا أعرف لماذا تصر الإدارة الأمريكية على البدء في المفاوضات ثم مهاجمة الطرف الآخر في منتصفها؛ فربما كانت هناك أطراف أخرى هي من جرّت الولايات المتحدة إلى هذا الصراع لتحقيق مصالحها الخاصة".

وقال وزير الخارجية في جانب آخر من حديثه: "لقد كنتُ على تواصل مع زملائي في دول الخليج، وأوضحتُ لهم أننا لا ننوي مهاجمتهم، بل إن هجماتنا على القواعد الأمريكية في المنطقة هي إجراء دفاعي، إذ لم يكن بوسعنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونكتفي بالمشاهدة".