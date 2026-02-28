الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم يتم تسجيل أي تسرب إشعاعي في إيران حتى الآن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بياناً بشأن التوترات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، طمأنت فيه الرأي العام بأنه لم يتم تسجيل أي أثر إشعاعي حتى اللحظة، محذرة في الوقت ذاته من استهداف المنشآت النووية.

وذكرت الوكالة، اليوم السبت 28 فبراير 2026، أنها تتابع عن كثب وبدقة التطورات المتسارعة للأوضاع في الشرق الأوسط.

ودعت الوكالة في بيانها إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لضمان عدم بروز أي مخاطر تهدد السلامة النووية وتضع حياة سكان المنطقة في خطر.

وحول احتمالية انتشار مواد مشعة جراء الهجمات، أوضحت الوكالة: "نحن في تواصل مستمر مع دول المنطقة، وحتى الآن لا توجد أي أدلة تشير إلى وجود أثر إشعاعي (Radiological impact) أو تسرب لمواد نووية".

وفي الختام، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستواصل مراقبة الوضع عن قرب، وستقوم بالإعلان عن أي معلومات ومستجدات فور حدوثها.