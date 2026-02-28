فرنسا والعراق یشددان على المخاطر الكبيرة لتوسيع رقعة الحرب

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم السبت الموافق 28 شباط 2026، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الفرنسي، السيد جان نويل بارو.

وخلال الاتصال، أكّد السيد بارو دعم حكومة فرنسا للعراق ورفض أي هجوم على أراضيه، مشيراً إلى اعتماد بلاده على الموقف العراقي وضرورة حماية العراق وإبعاده عن دائرة الصراع.

من جانبه، قدّم السيد فؤاد حسين شرحاً للوضع من وجهة نظر العراق، مؤكداً خطورة استمرار العمليات الحربية وتداعياتها.

وشدد الجانبان على المخاطر الكبيرة لتوسيع رقعة الحرب، واتفقا على ضرورة التعاون والعمل المشترك لإيقاف الصراع، مؤكدين أن الحرب لن تؤدي إلا إلى دمار المنطقة وزيادة الفوضى، وأن استمرارها سيترتب عليه آثار كبيرة تتجاوز المجال الأمني لتطال مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.