منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة في أربيل

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- هزت أصوات انفجارات قوية سماء مدينة أربيل ليلة اليوم، وتبين لاحقاً أنها ناتجة عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتصدي لهجمات نفذت بطائرات مسيرة.

ففي ليلة الأحد، 1 آذار 2026، سمع سكان مدينة أربيل دوي انفجارات متلاحقة. وبحسب المتابعات، فإن تلك الأصوات كانت نتيجة الاستجابة السريعة لـ "منظومة الدفاع الجوي" ضد عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي وُجهت نحو المدينة.

ووفقاً لمعلومات (كوردستان 24)، فإن الهجوم نُفذ بواسطة عدة طائرات مسيرة حاولت استهداف مواقع حساسة ومحددة ضمن حدود أربيل، إلا أن المنظومات الدفاعية والمضادة للصواريخ نشطت فوراً وتمكنت من تفجير جميع الطائرات المسيرة في الجو قبل وصولها إلى أهدافها على الأرض.

يُذكر أن الفترة الماضية شهدت محاولات متكررة من قبل "جماعات مسلحة خارجة عن القانون" لزعزعة أمن واستقرار أربيل واستهداف القواعد العسكرية للتحالف والقنصليات، إلا أن معظم تلك الهجمات باءت بالفشل ولم تحقق أهدافها بفضل وجود أنظمة دفاعية متطورة.

وفي الوقت الحالي، يُعد الوضع الأمني في مدينة أربيل مستتباً وطبيعياً، ولم تسفر تلك الهجمات عن وقوع أي خسائر بشرية.