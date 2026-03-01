سنتكوم تنفي إعلان طهران إصابة حاملة الطائرات 'أبراهام لينكولن' بصواريخ باليستية

منذ 10 دقائق

نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشكل قاطع، اليوم الأحد، صحة الأنباء التي أعلنها الحرس الثوري الإيراني بشأن إصابة حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس أبراهام لينكولن" (USS Abraham Lincoln) بصواريخ باليستية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها "أخبار كاذبة".

وأكدت "سنتكوم" في بيان رسمي أن حاملة الطائرات لم تُصب بأي أذى، مشددةً على أن الصواريخ التي أُطلقت لم تقترب حتى من محيط الحاملة.

وأوضح البيان أن الحاملة "لينكولن" تواصل عملياتها التشغيلية المعتادة، بما في ذلك إطلاق الطائرات الحربية، وذلك ضمن إطار الحملة المتواصلة للقيادة المركزية الأمريكية الهادفة إلى "الدفاع عن الشعب الأمريكي والقضاء على التهديدات التي يشكلها النظام الإيراني".

يأتي هذا النفي في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة، ومحاولات الجانب الإيراني الترويج لتحقيق مكاسب ميدانية ضد الأصول العسكرية الأمريكية في مياه المنطقة.



المصدر: الوکالات