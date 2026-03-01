ترامب يؤكد تدمير وإغراق تسع سفن للبحرية الإيرانية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إن الجيش الأميركي أغرق تسع سفن حربية إيرانية، ودمّر بشكل جزئي مقر البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية، منذ بدء الهجوم المشترك مع إسرائيل السبت.

وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشال "لقد أبلِغتُ للتو بأننا دمّرنا وأغرقنا تسع سفن عسكرية إيرانية، بعضها كبير ومهم". وتابع "سنستهدف البقية، وقريبا ستكون عائمة في أعماق البحر أيضا! في هجوم آخر، دمّرنا بشكل كبير مقر بحريتهم"، مضيفا بتهكم "في ما عدا ذلك، بحريتهم في أحسن حال!".



المصدر: فرانس برس