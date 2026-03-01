الخارجية الأميركية تأذن بمغادرة الطاقم الدبلوماسي غير الأساسي من قطر

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السفارة الأميركية في الدوحة الأحد، أنّ وزارة الخارجية أذِنت بمغادرة الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين وعائلاتهم من قطر، وذلك في ظل تنفيذ إيران ضربات على دول خليجية بينها قطر، ردا على الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وقالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنّ الوزارة "أذِنت لموظفي الحكومة الأميركية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسر موظفي الحكومة، بمغادرة قطر بسبب المخاطر الأمنية"، منبهة الأميركيين إلى ضرورة "إعادة النظر في السفر إلى قطر بسبب خطر النزاع المسلّح".





المصدر: فرانس برس