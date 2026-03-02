بعد استهداف أحد مقارها بمسيرة مفخخة.. وزارة البيشمركة تتوعد: الاستمرار بهذه الأعمال لن يبقى دون رد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأحد، تعرض أحد مقارها العسكرية لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة في محافظة أربيل، محذرة من أن تكرار هذه "الأعمال الإرهابية" لن يمر دون رد.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن مقر "الفرقة 11" التابعة لقوات البيشمركة والمتمركز في ضواحي ناحية "دێگەڵە"، استُهدف مساء اليوم 1 آذار 2026 بواسطة طائرة مسيرة مفخخة (درون)، واصفة الهجوم بأنه "محاولة تخريبية" تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتعميق تعقيدات المشهد الأمني.

ووجهت الوزارة دعوة مباشرة إلى رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة التدخل العاجل لـ"وضع حد لهذه الاعتداءات والتحركات غير القانونية"، وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

واختتمت الوزارة بيانها بنبرة تحذيرية، مشددة على أن "الاستمرار في هذه الأعمال الإرهابية لن يبقى دون رد"، في إشارة إلى احتمالية اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية قواتها ومنشآتها.