اتصال الرئيس بارزاني والشرع.. تأكيد مشترك على التهدئة وتحصين استقرار المنطقة

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24) -اعلنت الرئاسة السورية مساء اليوم الاحد بأن رئيس الجمهورية أحمد الشرع أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس مسعود بارزاني، جرى خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية والتوترات المتصاعدة في المنطقة.

وأفادت الرئاسة السورية أن الاتصال تناول تداعيات الأوضاع الراهنة على الأمن والاستقرار الإقليميين، حيث شدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف، بما يسهم في احتواء الأزمات عبر الحوار والوسائل السلمية.

وبحسب البيان، أكد الرئيس بارزاني والشرع ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسوية الأزمات الإقليمية، محذرين من مخاطر استمرار التصعيد وانعكاساته على دول المنطقة. كما شددا على أهمية تجنيب شعوب المنطقة تداعيات الصراعات، والعمل على ترسيخ الاستقرار وتعزيز قنوات التواصل السياسي.