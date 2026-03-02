دول مجلس التعاون الخليجي تدعو إيران الى وقف هجماتها وتحتفظ لنفسها بحق الرد

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان24)- طلب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذين اجتمعوا الأحد عبر الفيديو، من إيران وقف هجماتها على أراضيهم، مؤكدين أن دولهم ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية نفسها بما فيها "خيار الردّ على العدوان".

وناقش المجتمعون، وفق بيان صدر عنهم، "الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة" على الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان وقطر والكويت الأعضاء في المجلس، وعلى الأردن. ووصفوها ب"الاعتداءات الإيرانية الآثمة" التي تشكّل "انتهاكا خطيرا لسيادة هذه الدول، ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكّد البيان "احتفاظ دول المجلس بحقها القانوني في الردّ"، مشيرا الى أنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك خيار الرد على العدوان".

وشدّد البيان على "ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات"، مؤكدا أن "استقرار منطقة الخليج العربي ليس مسألة إقليمية فحسب بل هو ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية".

وتردّ إيران منذ السبت على الهجوم الأميركي الإسرائيلي الذي يستهدفها بضربات صاروخية وبمسيرات على دول في المنطقة تستضيف قواعد عسكرية أميركية وعلى إسرائيل، ما تسبّب بأضرار في دول الخليج العربي الست وفي الأردن، بالإضافة الى سقوط اربعة قتلى وعشرات الجرحى.