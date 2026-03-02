الرئيس بارزاني والملك عبدالله الثاني يبحثان هاتفياً مستجدات المنطقة وسبل تعزيز الاستقرار

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أجرى الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الأحد 1 آذار 2026، اتصالاً هاتفياً مع جلالة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تناول العلاقات الثنائية وبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشهد الاتصال تبادلاً لوجهات النظر حيال آخر المستجدات والتغييرات المتسارعة، فضلاً عن مناقشة حالة التوتر والاضطرابات التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على الرؤية المشتركة بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وشددا على أهمية ركون كافة الأطراف إلى لغة الحوار لتسوية المشكلات وتجاوز التحديات الراهنة، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز السلم الإقليمي.