سبعة جرحى في القدس بعد إطلاق صواريخ من إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصيب سبعة أشخاص في منطقة القدس بعد إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ ليل الأحد، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء الوطني.

وأفاد الجهاز بأن "رجال الإطفاء في منطقة القدس يستجيبون حاليا لموقع متضرر على طريق سريع... في منطقة القدس".

وأضاف "وفقا للسلطات الطبية، تم إجلاء سبعة مصابين بدرجات متفاوتة من الخطورة من الموقع حتى الآن لتلقي العلاج الطبي".

وجاء ذلك عقب سلسلة من الانفجارات المدوية التي سمعها صحافيو وكالة فرانس برس فوق المدينة، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صواريخ أُطلقت من إيران.

وأوردت خدمة الاسعاف "نجمة داود الحمراء" أن فرقها تعالج "رجلا يبلغ 50 عاما تقريبا في حالة متوسطة الخطورة، و5 أفراد إصاباتهم بسيطة".

وفي بيان منفصل، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات بحث في منطقة القدس "بعد تقارير عن سقوط شظايا اعتراض في مواقع عدة".

وبثت القناتان الإسرائيليتان 11 و12 صورا تظهر شرطيين وفرق الإنقاذ منتشرين في المناطق التي يمكن رؤية أضرار فيها، واحدة "في وسط البلاد" والأخرى في منطقة القدس.

وفي منطقة القدس، أظهرت الصور طريقا مليئا بالحطام بما في ذلك صخور، أما في وسط البلاد فيمكن رؤية سيارات متضررة.

وتمنع الرقابة العسكرية وسائل الإعلام من كشف المواقع الدقيقة للمواقع المتضررة.