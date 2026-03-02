مراسل كوردستان24: هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف مطار بغداد الدولي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة العراقية بغداد، فجر اليوم الاثنين 2 آذار 2026، تدهوراً أمنياً متسارعاً وخطيرأً، إثر تعرض محيط مطارها الدولي لهجمات صاروخية، تزامناً مع وصول الاحتجاجات والصدامات أمام مبنى السفارة الأمريكية إلى مرحلة حرجة.

ونقل مراسل "كوردستان 24" في بغداد، ديلان بارزان، أن دوي انفجارين قويين سُمعا في تمام الساعة 1:15 من فجر اليوم في محيط مطار بغداد الدولي. واستهدف القصف بشكل مباشر قاعدة "فيكتوريا" العسكرية الواقعة في الجانب الأيمن من المطار، والتي تضم قوات أمريكية.

وبينما لم يتم التأكد رسمياً من طبيعة السلاح المستخدم (سواء كانت صواريخ أو طائرات مسيرة)، أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من موقع الهجوم. كما أكدت المصادر تفعيل منظومة الدفاع الجوي داخل القاعدة، والتي تمكنت من التصدي وإسقاط أحد الأهداف المعادية.

وعلى صعيد متصل، يسود توتر شديد في محيط السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء. فمنذ يومين، يحاول أنصار فصائل "المقاومة الإسلامية" الوصول إلى مبنى السفارة، إلا أن التظاهرات تحولت فجر اليوم إلى مواجهات مباشرة وعنيفة.

وأشار المراسل إلى أن حدة الصدامات تصاعدت بشكل ملحوظ مع ازدياد أعداد المتظاهرين ورفع شعارات أكثر حدة، مما أدى إلى خروج الوضع عن السيطرة في بعض النقاط.

من جانبها، تحاول القوات الأمنية العراقية جاهدة كبح جماح المتظاهرين ومنعهم من التقدم نحو أسوار السفارة، وقد أسفرت المشاحنات عن وقوع عدد من الجرحى في صفوف الطرفين (المتظاهرين والقوات الأمنية).

وفي سياق الإجراءات الأمنية، كشفت مصادر مطلعة عن اعتقال ثلاثة متظاهرين بتهمة إطلاق النار صوب القوات الأمنية، مؤكدة أن الوضع الأمني لا يزال متأزماً وقابلاً لمزيد من التصعيد في الساعات المقبلة.