هجوم صاروخي إيراني يستهدف قاعدة "أكروتيري" البريطانية في قبرص

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام عالمية ومصادر صحفية قبرصية، اليوم الاثنين 2 آذار/مارس 2026، بوقوع حادث أمني خطير في قاعدة "أكروتيري" (RAF Akrotiri) الجوية الملكية البريطانية الواقعة بالقرب من مدينة ليماسول، إثر تعرضها لهجوم صاروخي تزامن مع سماع دوي انفجارات عنيفة هزت المنطقة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن إيران استهدفت القاعدة بصاروخين، مما تسبب في حالة من الاستنفار القصوى؛ حيث انطلقت صافرات الإنذار في كافة أرجاء القاعدة، فيما حلقت المقاتلات الحربية البريطانية على الفور في سماء المنطقة لصد أي تهديدات إضافية والتعامل مع الموقف الطارئ.

وفي أول تعليق له على الحادث، صرح وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قائلاً: "نعتقد أن إيران تتعمد استهداف قواعدنا، وهذا الهجوم يثبت حقيقة أن طهران تشن هجمات عشوائية في المنطقة تحت ذريعة الانتقام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية".

من جانبها، نقلت صحيفة "قبرص ميل" عن مصادر أمنية أنه تم إعلان حالة التأهب القصوى في جميع المنشآت العسكرية البريطانية في قبرص. وصدرت أوامر صارمة لجميع الموظفين والجنود بالبقاء في ثكناتهم وعدم المغادرة، مع توجيهات بالابتعاد عن النوافذ والتحصن داخل المباني، في مؤشر على وجود مخاطر جدية تتهدد أمن القاعدة.

يأتي هذا الهجوم في اليوم نفسه الذي حدد فيه رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، موقف بلاده من الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران. وأعلن ستارمر عن اتفاق مع واشنطن يتيح استخدام القواعد العسكرية البريطانية في المنطقة للدفاع عن الحلفاء ضد التهديدات الإيرانية، مشدداً في الوقت ذاته على أن بريطانيا لا تعتزم شن هجوم مباشر على إيران، لكنها "في حالة استعداد تام للدفاع".

يُذكر أن قاعدة "أكروتيري" تعد من أهم القواعد الاستراتيجية لبريطانيا في منطقة شرق المتوسط، وتستخدم كنقطة انطلاق رئيسية للعمليات الجوية في الشرق الأوسط.