الخليج تحت النيران: قتلى وجرحى في موجة ضربات إيرانية تطال 4 دول

اربيل (كوردستان24) - هزت سلسلة من الانفجارات العنيفة اليوم (الاثنين)، 2 مارس 2026، عواصم ومدن خليجية رئيسية، شملت الدوحة والمنامة ودبي وأبوظبي ومدينة الكويت، في تصعيد عسكري إيراني غير مسبوق، رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على أراضيها.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مقتل عامل آسيوي وإصابة اثنين آخرين بجروح بليغة، إثر نشوب حريق في سفينة أجنبية بـ مدينة سلمان الصناعية. وأوضحت الوزارة أن الحريق اندلع نتيجة سقوط شظايا صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية.

وبهذا القتيل، ترتفع حصيلة الضحايا في دول الخليج منذ بدء الهجمات يوم السبت الماضي إلى 5 قتلى وعشرات الجرحى، موزعين كالتالي:

الإمارات: 3 قتلى (باكستاني ونيبالي وبنغلادشي) و58 جريحاً.

الكويت: قتيل واحد و34 جريحاً.

البحرين: قتيل واحد وإصابتان.

أفاد مراسلو وكالات الأنباء الدولية بأن الضربات الإيرانية لم تقتصر على المواقع العسكرية، بل طالت مطارات ومرافئ وفنادق ومناطق سكنية. وفي قطر، تصدت الدفاعات الجوية لعدة صواريخ فوق الدوحة، ما تسبب في سقوط حطام أشعل حرائق في بعض المناطق.

تنديد واسع وتحذيرات من التصعيد

أثارت هذه الاعتداءات موجة تنديد واسعة من مجلس التعاون الخليجي ودول عربية ودولية، حيث وصفها الأمين العام للمجلس بأنها "اعتداءات آثمة وصارخة على السيادة". وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار عملية "زئير الأسد" العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد منشآت إيرانية.

عواصم الخليج - وكالات