بكين تدق ناقوس الخطر: دعوة صينية عاجلة لوقف الحرب بعد مقتل أحد مواطنيها في طهران

منذ 59 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - دخلت الصين على خط الأزمة المشتعلة في الشرق الأوسط، حيث وجهت اليوم (الاثنين) نداءً عاجلاً لوقف فوري لإطلاق النار، داعيةً إلى تغليب المسار الدبلوماسي لإنهاء الصراع العسكري المباشر بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، والذي دخل يومه الثالث بنسق تصاعدي غير مسبوق.

مقتل مواطن صيني في العاصمة الإيرانية

وفي تطور لافت، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، سقوط أول ضحية صينية في هذا النزاع، حيث لقي مواطن صيني حتفه في العاصمة طهران جراء الضربات الجوية المكثفة التي تشنها القوات الأمريكية والإسرائيلية، والتي أدت في وقت سابق إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وشددت نينغ خلال مؤتمر صحفي في بكين على أن "المهمة الأكثر إلحاحاً اليوم هي الوقف الفوري للعمليات العسكرية لمنع انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع لا يمكن السيطرة عليه"، مؤكدة أن "الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد المستدام لحل الأزمة".

تأتي هذه الدعوة الصينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من تحول المواجهة إلى حرب إقليمية شاملة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة لكبح جماح التصعيد الميداني.

بكين - وكالات