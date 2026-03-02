الهلال الأحمر الإيراني: 555 قتيلاً في 131 مدينة منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

منذ 43 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلن الهلال الأحمر الإيراني، اليوم (الاثنين)، عن حصيلة ثقيلة للضحايا جراء الموجة المستمرة من الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية، مؤكداً مقتل مئات المدنيين والعسكريين منذ انطلاق العمليات العسكرية يوم السبت الماضي.

حرب المدن: قصف يطال 131 موقعاً

وفي تحديث ميداني نشره عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، كشف الهلال الأحمر أن الغارات الجوية العنيفة استهدفت 131 مدينة إيرانية، مما أسفر عن مقتل 555 شخصاً حتى الآن. وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه البلاد حالة استنفار قصوى بفرق الإنقاذ التي تحاول انتشال الضحايا من تحت أنقاض المباني المدنية والمرافق الحيوية المتضررة.

سياق التصعيد

دخلت المواجهة المباشرة يومها الثالث، حيث تواصل القوات الأمريكية والإسرائيلية تنفيذ ضربات دقيقة وواسعة النطاق استهدفت مراكز القيادة، ومواقع الصواريخ، ومنشآت الطاقة، وذلك في أعقاب مقتل المرشد الأعلى الإيراني وتصاعد الهجمات الانتقامية الإيرانية التي طالت دولاً في الخليج وقواعد في المتوسط.

أزمة إنسانية متفاقمة

تُشير التقارير الواردة من طهران ومدن كبرى مثل أصفهان وتبريز إلى صعوبة بالغة في إحصاء العدد النهائي للضحايا بسبب كثافة القصف الجوي وانقطاع سلاسل الإمداد، وسط تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وشيكة داخل المدن الإيرانية المكتظة.

طهران - وكالات