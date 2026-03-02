الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق هجوم صاروخي على تل أبيب وحيفا والقدس

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - قال الحرس الثوري الإيراني الاثنين إنه شنّ ضربات صاروخية استهدفت مقر الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب ومراكز أمنية وعسكرية في حيفا، إضافة إلى هجوم في القدس.

وجاء في بيان للحرس الثوري "من بين أهداف هذه الموجة العاشرة ضربة على مجمع حكومة النظام الصهيوني في تل أبيب، وهجمات على مراكز عسكرية وأمنية في حيفا"، وضربة على القدس.

واستُخدمت في هذه الهجمات صواريخ بالستية من طراز خيبر، وفقا للبيان.

المصدر : وكالة الصحافة الفرنسية