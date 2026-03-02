مقتل بحار هندي في هجوم بـ"زورق مسيّر" استهدف ناقلة نفط قبالة مسقط

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - أعلن مركز الأمن البحري العماني اليوم الاثنين عن مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة نفط إثر تعرضها لهجوم تخريبي قبالة سواحل محافظة مسقط. ويأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات التي تستهدف حركة الملاحة في المنطقة.

ناقلة النفط "إم كي دي فيوم" (MKD VYOM)، التي ترفع علم جمهورية جزر مارشال. على بُعد 52 ميلاً بحرياً قبالة سواحل محافظة مسقط.

نُفذ الهجوم بواسطة زورق مسيّر (مفخخ)، مما أدى إلى وقوع انفجار واندلاع حريق في غرفة المحركات الرئيسية للسفينة.

أسفر الانفجار عن وفاة بحار من الجنسية الهندية كان متواجداً في غرفة المحركات.

أكد المركز نجاح عملية إخلاء كامل طاقم الناقلة المكوّن من 21 شخصاً، وتفصيلهم كالتالي:

يتزامن هذا الهجوم مع تقارير عن استهداف عدة ناقلات نفط أخرى في المنطقة (مثل الناقلة "Skylight") وسط نزاع متصاعد تشارك فيه أطراف دولية وإقليمية، مما دفع شركات ملاحة عالمية كبرى إلى تعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر.