القائم بمهام مرشد الثورة الإيرانية: المواجهة تمضي وفق الخطط التي وضعها خامنئي

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - أكد آية الله عليرضا أعرافي، في أول تصريح له عقب تعيينه في "مجلس القيادة المؤقت"، أن "المقاومة الإيرانية الحالية لمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل تسير وفق الخطط التي رسمها خامنئي"، مشدداً بالقول: "مما لا شك فيه أن الشعب الإيراني سينتصر".

وأوضح أعرافي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي أن "إيران تمر بمرحلة تاريخية هامة، وسوف تتجاوزها بنجاح بمساندة الشعب"، مجدداً ثقته الحتمية بانتصار الإيرانيين.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) قد أفادت في تقرير لها يوم الأحد، بأنه تم تكليف عليرضا أعرافي بمهام المرشد الأعلى للثورة ضمن إطار "مجلس القيادة المؤقت".

وأشارت الوكالة إلى أن هذا المجلس يضم أيضاً كلاً من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، حيث سيتولون إدارة شؤون الجمهورية إلى حين انتخاب مرشد أعلى جديد للبلاد.

يُذكر أن أعرافي يُعد أحد المرشحين البارزين لخلافة علي خامنئي في منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية.