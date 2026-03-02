لدواعٍ أمنية.. العراق يمدد إغلاق أجوائه وتعليق الملاحة الجوية لـ 48 ساعة إضافية

منذ 28 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاثنين، تمديد تعليق الملاحة الجوية في عموم أجواء البلاد لمدة 48 ساعة إضافية، وذلك في ظل استمرار التوترات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

وذكرت السلطة في بيان رسمي، أن قرار إغلاق الأجواء أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة سيمتد من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم الاثنين (2 آذار 2026) وحتى الساعة 12:00 ظهراً من يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة أن هذا الإجراء "احترازي ومؤقت".

وعزت السلطة هذا القرار إلى نتائج التقييم المستمر للموقف الأمني والمراجعة الشاملة للمعطيات المرتبطة بالتطورات الإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن القرار سيخضع لإعادة تقييم دورية بناءً على ما يستجد من أحداث ميدانية.

كما لفت البيان إلى أنه سيتم إخطار كافة شركات الطيران والجهات ذات الصلة بأي تحديثات أو تعليمات جديدة تصدر بهذا الشأن تباعاً، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان للملاحة الجوية.