لليوم الثالث.. إيران تُغلق معبر «حاج عمران» الدولي بوجه الحركة التجارية والسياحية

منذ 27 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أفاد مراسل "كوردستان 24" في إدارة سۆران المستقلة، تيفور محمد، بأن جمهورية ايران الاسلامية، قررت إغلاق حدودها البرية مع إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع انطلاق الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على الأهداف الإيرانية.

وشمل الإغلاق معبر "حاج عمران" الدولي، الذي يعد الشريان الحدودي الوحيد لمحافظة أربيل وإدارة سۆران مع الجانب الإيراني، حيث توقفت الحركة التجارية والسياحية فيه بشكل كامل منذ ثلاثة أيام.

ضوابط العبور والاستثناءات

وبحسب المصادر الميدانية، فقد استثنت السلطات الإيرانية من قرار الإغلاق حالات العودة فقط؛ حيث يُسمح للمواطنين العراقيين المتواجدين داخل الأراضي الإيرانية بالعودة إلى إقليم كوردستان، كما يُسمح للمواطنين الإيرانيين المتواجدين في الإقليم بالعودة إلى بلادهم، فيما يُمنع السفر أو دخول السياح الجدد في كلا الاتجاهين.

انقطاع الإنترنت يشل "تمرچين"

وعزت التقارير الواردة من الحدود تعثر العمل في المعبر إلى انقطاع شبكة الإنترنت داخل إيران، مما تسبب في توقف الأنظمة الإلكترونية في منفذ "تمرچين" (الجانب الإيراني المقابل لحاجي أوميران). هذا الخلل التقني أدى إلى شلل تام في حركة التبادل التجاري وتدقيق بيانات المسافرين، مما فاقم الأزمة على جانبي الحدود.

أزمة الشاحنات وحلول جزئية

وفي سياق متصل، منعت السلطات الإيرانية اليوم مرور شاحنات الحمل (البرادات) التابعة لها من العودة من إقليم كوردستان إلى العمق الإيراني بسبب المشاكل التقنية ذاتها.

إلا أن الجهود الدبلوماسية والتنسيق المستمر بين مسؤولي مجمع حاجي أوميران الحدودي وإدارة الجمارك مع نظرائهم في الجانب الإيراني، أثمرت عن التوصل إلى اتفاق جزئي؛ حيث وافق مسؤولو منفذ "تمرچين" على السماح لسايقي الشاحنات الإيرانية بالعودة إلى بلادهم، شريطة أن تكون الشاحنات "فارغة" تماماً ولا تحمل أي سلع تجارية، وذلك لتسهيل إجراءات التفتيش اليدوي في ظل غياب الأنظمة الإلكترونية.