تركيا تمدد تعليق رحلاتها الجوية إلى 9 دول في المنطقة حتى نهاية الأسبوع

منذ 31 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الاثنين، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية التركية إلى عدة وجهات في الشرق الأوسط، وذلك في ظل تصاعد حدة النزاعات والتوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الوزير في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن قرار تعليق الرحلات الجوية إلى كل من إيران، والعراق، وسوريا، ولبنان، والأردن سيستمر حتى يوم الجمعة المقبل، الموافق السادس من آذار/مارس الجاري.

وفيما يخص منطقة الخليج العربي، أشار أورال أوغلو إلى إلغاء جميع الرحلات المقررة إلى قطر، والكويت، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، على أن يسري هذا الإلغاء بشكل أولي حتى يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق الثالث من آذار/مارس 2026.

يأتي هذا الإجراء التركي في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها شركات الطيران العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات، وسط حالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي التي أدت إلى إغلاق أجواء عدة دول وتعطيل مسارات الملاحة الجوية الدولية في المنطقة.