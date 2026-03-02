المالية الكوردستانية: 120 مليار دينار جاهزة للتحويل إلى بغداد بانتظار "ضوء" الصرف

منذ 18 دقيقة

أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، استكمال كافة الإجراءات الفنية المتعلقة بتحويل مبلغ 120 مليار دينار إلى خزينة الحكومة الاتحادية، مشدداً على أن التنفيذ الفعلي مرتبط بقرار بغداد إطلاق تمويل الرواتب.

جاهزية فنية

وأوضح المصدر في تصريح خاص لكوردستان24، أن الوزارة في مراحلها النهائية لإعداد المبلغ المذكور، مشيراً إلى أنه "بمجرد صدور قرار الصرف، سيتم تحويل الـ 120 مليار دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في وقت قياسي وبفترة زمنية قصيرة جداً".

شرط الربط المالي

وحول توقيت التحويل، كشف المصدر عن وجود تفاهمات فنية مسبقة تقضي بعدم تحويل المبلغ إلا بالتزامن مع إجراءات صرف الرواتب، قائلاً: "وفقاً للاتفاق، لا يمكننا إيداع الـ 120 مليار في الحساب الاتحادي ما لم تتخذ الحكومة العراقية قراراً رسمياً ببدء صرف رواتب موظفي الإقليم".