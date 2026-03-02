(أوبك بلس) تقرر زيادة الإنتاج.. وحصة العراق ترتفع إلى 4.299 مليون برميل

منذ 16 دقيقة

اربيل (كوردستان24)- أعلنت مجموعة "أوبك بلس" عن توافق أعضائها على زيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 206 آلاف برميل يومياً خلال الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى مواكبة متطلبات السوق العالمية. وبموجب هذا القرار، ستصل حصة العراق المقررة من الإنتاج إلى 4 ملايين و299 ألف برميل يومياً اعتباراً من مطلع الشهر القادم.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقده ممثلو ثماني دول محورية في التحالف، وهي: السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان. وتركزت المداولات على مراجعة مستجدات سوق النفط العالمية وتحليل الآفاق المستقبلية للعرض والطلب.

وأكدت الدول الثماني في بيان مشترك، أن التعديل الجديد بزيادة 206 آلاف برميل يومياً يأتي ضمن استراتيجية مرنة للتعامل مع المتغيرات. وأشار البيان إلى أن التحالف، الذي سبق وأن أقر تخفيضات طوعية بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً، قد يلجأ إلى استعادة هذه الكميات تدريجياً (جزئياً أو كلياً) بما يتماشى مع احتياجات السوق الفعلية.

كما جدد الأعضاء التزامهم بالمراقبة الدقيقة لأوضاع السوق وتقييمها بشكل مستمر، مشددين على أهمية تبني نهج مستقر ومدروس لزيادة الإنتاج لضمان توازن الأسعار. يُذكر أن تحالف "أوبك بلس" كان قد نفذ خفضاً واسعاً في الإنتاج وصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً خلال عام 2023 للحفاظ على استقرار الأسواق العالمية.

