ماكرون يحذر من إمكان امتداد تداعيات حرب إيران "الى حدودنا"

منذ 35 دقيقة

اربيل (كوردستان24) -قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إن الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، "تحمل وستحمل معها حصتها من عدم الاستقرار واحتمال اندلاع تصعيد عند حدودنا"، وذلك في خطاب خصّصه للردع النووي الفرنسي.

وفي إشارته إلى المخاطر المرتبطة بـ"إيران التي لا تزال تمتلك قدرات نووية وبالستية لم تُدمَّر بعد"، أضاف أنه "سيعود إلى هذا الموضوع في الأيام المقبلة".

وكان ماكرون أعلن الأحد أن فرنسا ستعمل على "تعزيز جاهزيتها ودعمها الدفاعي" عقب الضربات الإيرانية على دول خليجية، ولا سيما الإمارات حيث أصيب أحد مستودعات قاعدة فرنسية.



المصدر: فرانس برس